元阪神タイガースの故・横田慎太郎選手の人生を描いた映画『栄光のバックホーム』（28日公開）の完成披露試写会が6日、大阪市内で開かれた。W主演の俳優・松谷鷹也、鈴木京香をはじめキャストらが登壇した。【写真】「慎太郎さんとずっと一緒にいるような⋯」目をうるわす松谷鷹也本作は、21歳で脳腫瘍を発症し、引退を余儀なくされた阪神タイガース所属の横田選手（当時）が最後の試合で魅せた“感動のラストプレー”と2