俳優の坂口健太郎（34）と子役の小野桜介（12）が6日、都内で映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人）の公開御礼舞台あいさつに登壇した。坂口演じる主人公の幼少期を演じた小野。作中で共演シーンはないが、クランクアップ時に初対面したといい、小野は「ちょっと緊張しました」と照れ笑い。司会から「“僕は大人になったらこうなるんだ”と思った？」と聞かれると「こんなイケメンじゃないので…」と謙遜。坂口は「いやいや！