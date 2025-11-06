高市首相は６日の参院代表質問で、国家安全保障戦略など３文書の前倒し改定を巡り、無人機の大量運用などロシアのウクライナ侵略を踏まえた新たな防衛体制を盛り込む考えを示した。首相は「無人機の大量運用をはじめとする新しい戦い方や、長期戦に耐えうる継戦能力の必要性を踏まえた上での検討を進めていく」と語った。「インテリジェンス（情報収集、分析）に関する国家機能の強化が急務だ」とも指摘し、政府の司令塔「国家