「ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー2025」に選ばれ、授賞式に出席した柔道の阿部一二三（左）と妹の詩＝6日、東京都内柔道男子66キロ級で五輪2連覇の阿部一二三、妹で女子52キロ級の詩（ともにパーク24）が6日、笑顔が輝く著名人に贈られる「ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー2025」に選ばれ、東京都内での授賞式に出席した。11月8日の「いい歯の日」に先駆けて開催された。最高の笑顔を見せるための抱負を尋ねられると、一日