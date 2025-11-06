俳優・吉田栄作（５６）が６日、都内で主演ミュージカル「クリスマス・キャロル」（１１月１６日〜１２月２４日、東京・福生市民会館ほか）の稽古場取材会に、共演の土屋アンナ（４１）らと出席した。ロンドンの下町で商売をする守銭奴の主人公・スクルージ役を演じる吉田は９月に俳優・内山理名夫人との間に第１子誕生をＳＮＳで報告。夫人の出産後初の公の場で、誰に見にきてほしいを聞かれると「それこそ、家族には見てほし