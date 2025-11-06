大分県中津市と日田市を結ぶ高規格道路の工事現場で地元の小学生などを招いた見学会が行われました。 「三光本耶馬渓道路」見学会 見学会が行われたのは中津市の三光と本耶馬渓をつなぐ「三光本耶馬渓道路」です。 このうち未開通区間の、青の洞門・羅漢寺ICから本耶馬渓ICまでの4.7kmで開通に向けた工事が進められていて、6日の見学会には近くにある上津小学校の児童などおよそ20人が参加しました。