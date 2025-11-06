timelesz寺西拓人（30）が6日、都内で、初主演映画「天文館探偵物語」（諸江亮監督、12月5日全国公開）の完成披露試写会舞台あいさつに登壇した。困っている人たちを見過ごせない人情に厚い探偵たちが、訳ありのシングルマザーに手を差し伸べたことをきっかけに鹿児島・天文館の再開発問題に巻き込まれていく。寺西はバーで働きながら探偵業も営む主人公・宇佐美蓮を演じた。「初主演です。初、主演です」と強調しながら「たくさん