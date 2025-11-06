私は推しに会いに行くので2人きりの居残り仕事。真面目な優等生男子の意外な秘密にドキッ！／私の推し男子紹介します（1）昼間は制作会社でOLとして働き、夜は人気ゲーム配信者「ハケンOL」として密かに活動している山本すみれ。そんな彼女の毎日の癒やしは、手芸系配信者「手芸屋メロ」の動画を見ること。しかし、「推しに認知されるなんてもってのほか！」という信念のもと、ただ動画を楽しむだけに留まっていた。そんなある日、