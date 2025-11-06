7日から大人気スマホゲーム「Pokémon GO」のリアルイベントが、長崎市内で行われます。 世界各国からの来訪者を迎え入れる準備が、市内各地で進んでいます。 （栗山真乙アナウンサー） 「長崎駅を歩いていると、柱の下にかわいらしいポケモンがいました」 JR長崎駅には、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」のイラストや、さまざまなポケモンのパネルが登場。 長崎を訪れた人たちを