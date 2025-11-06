顔の整形に総額2600万円かけたというインフルエンサー・平瀬あいりが11月1日、自身のXを更新。公開された整形前後の“ビフォーアフター写真”が話題となっている。「平瀬さんは雑誌『姉ageha』のモデルとしても活躍しているタレントです。そんな彼女は1日、《私の人生変わった2600万整形マップ》と記しながら、以前の顔写真といまの顔を2枚つづりで投稿。顔をどう整形したのか、施術ポイントを細かく解説したのです」（芸能記者