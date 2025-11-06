NAMBA69のko-hey(G, Vo)とROACHのTaama(Vo)。旧知のふたりが2023年1月に結成し、その後、配信リリースを重ねながら、自主企画イベント＜ON FIRE＞をはじめ精力的にライブを続け、ライブハウスシーンで頭角を現してきた4人組ロックバンドが、FIRE ON FIREだ。2025年夏の＜NEW HORIZON FEST＞など多くのフェスに出演して、その存在をアピールしてきたその彼らが、4作目となるEP『SPARK』でいよいよメジャーデビューを飾る。現在のラ