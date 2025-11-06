コロナ禍で中小企業の業務転換を支援する国の補助金事業で県内の1つの企業と1つの個人事業主が計1361万円を過大に受け取っていたことが分かりました。補助金を支給していた団体は「補助金の返還を求める手続きを進めている」としています。国は新型コロナウイルスの影響で新たな事業への転換を図る中小企業に補助金を支給する事業を行っていました。県内では1つの企業と1つの個人事業主が過大に補助金を受け取っていたことが