今回の#みんなのギモンでは、トランプ大統領が猛批判するニューヨークの新しい市長について、小林史・日本テレビ解説委員が解説します。■マムダニ氏に「不満」あらわ、トランプ大統領アメリカ・ニューヨークで4日、民主党でイスラム教徒のゾーラン・マムダニ氏が新市長になることが確実になりましたが、この結果に不満をあらわにしているのがトランプ大統領です。トランプ大統領（5日）「昨日のニューヨーク市長選の結果を見ろ。