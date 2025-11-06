【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月8日にNHK総合で『Venue101 「101回 大感謝SP」』が放送。オンエアに先駆けてMCを務める濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花からコメントが届いた。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 INI「Present」KiiiKiii「I DO ME」NiziU「♡Emotion」マカロニえんぴつ「ハナ」※アーティスト名五十音順 【トーク出演】日向坂46 （金村美玖、上村ひなの） 【VTR出演】ガ