寒さが本格化し、空気の乾燥が気になる方も多いのではないでしょうか。お肌の乾燥対策は人だけでなく、ペットも大切です。ハンドクリームならぬ「肉球クリーム」が人気です。室内やお肌を潤す加湿器に、手や指のケアも大切な季節になってきました。（向山記者）「葉も色づき寒くなってきたこの時期。乾燥が気になる方も多いと思いますが、みなさんどのような乾燥対策をされているのでしょうか」（マチの人）「乾燥対策