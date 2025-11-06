「ホロライブ」6期生の風真いろはさんが、6日までに人気ゲーム『エスケープ フロム ダッコフ』の実況を配信。自身と同じ病気を患ったリスナーからスパチャで届いた報告にエールを送り、ファンを感動させている。【動画】同じ“病気”を患ったリスナーに心強いエールを送るいろはさん（2：52：40ごろ）いろはさんは2024年、精神的な要因で声が出なくなる“心因性失声症”を患ったことを公表。現在も検査と薬の治療は続けている