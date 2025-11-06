SM ENTERTAINMENT発アーティストの日本活動をマネジメントしてきたSM ENTERTAINMENT JAPANから、第一号となるガールズグループ『GPP（ジーピーピー）』がアーティストデビューすることが決定した。12月16日（火）には先行デジタルシングル「Bring it Back」がリリースされる。GPPはオーディション番組出身者、トップダンサー、女優、モデルなど多岐にわたるバックボーンを持つ平均年齢21歳の日本人8人が、K-POP直伝の約1年半に及ぶ