今年度上半期の福岡空港の国内線と国際線の旅客数が過去最多となったことが分かりました。福岡空港の運営会社、福岡国際空港によりますと、今年度上半期の旅客数は、国内線が去年の同じ時期と比べて6％増え940万人に、また国際線が10％増えて453万人となり、いずれも過去最多を更新しました。福岡空港ではことし3月に第2滑走路の運用が始まっているほか、インバウンドの増加に加えて海外からの客の国内線利用も増えているためとみ