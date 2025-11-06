ガソリン価格が4週ぶりの値上がりです。資源エネルギー庁が発表したレギュラーガソリンの全国の平均価格は、4日時点で1リットルあたり173円60銭でした。前の週と比べて10銭の値上がりです。原油価格が上がったことや円安が進んだことで4週ぶりの値上がりとなり、来週も小幅な値上がりが見込まれています。政府は、ガソリン税の暫定税率の年内廃止に向けて、11月13日から補助金を段階的に増やすことにしていて、その後は値下がりに