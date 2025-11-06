高速道路でトラックがクマと衝突。子グマがとどまり続け、10時間にわたり通行止めとなりました。6日午前0時過ぎ、岩手・野田村の三陸自動車道下り線で、走行中の大型トラックが体長1メートルほどのクマをはねました。はねられて死んだクマは成獣とみられ、現場には子グマと思われる2頭が数時間にわたりとどまり続けました。この事故の影響で、三陸自動車道は一部区間の上下線で10時間にわたり通行止めとなりました。その後、2頭は