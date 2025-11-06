大相撲九州場所は11月9日に初日を迎えます。そこへ向け黙々と稽古に励むのは、「草野」から改名した「義ノ富士（よしのふじ）」24歳。気持ちを新たにさらなる高みを目指します。 【写真を見る】体作りは実家の焼き肉で「草野」改め「義ノ富士」新たな四股名で大相撲九州場所に挑む理由父も店を休んで応援へ この四股名に決まった経緯を聞きました。 義ノ富士「5月場所が終わって、先代の師匠（宮城野親方）から四股名をつけ