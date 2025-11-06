【モデルプレス＝2025/11/06】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の豆原一成が6日、都内で開催された映画 『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』 公開御礼舞台挨拶に出席。映画鑑賞した家族の反応について明かした。【写真】JO1メンバー、劇的イメチェン姿を初出し◆豆原一成、父親からの言葉に感激本作は、教育のために奔走した島田依史子（しまだいしこ）氏の著作「信用はデパートで売っていない 教え子とと