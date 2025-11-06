熊本県小国町の元建設課長が、公共工事の指名業者から29回にわたり飲食や宿泊の接待を受けたとして逮捕された事件で、警察が、現在（6日午後6時15分時点）、町役場を家宅捜索しています。 【写真を見る】小国町汚職事件町役場への家宅捜索続く町長からも町民からも擁護する声 なぜ？（6日午後6時15分放送） 記者「午後５時半、段ボール箱を持った捜査員が役場に入っていきました」 家宅捜索は現在も続いています。