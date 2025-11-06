７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が６日、東京・スカイツリータウンで行われた「−ドリームクリスマス２０２５」（１２月２５日まで）のイルミネーション点灯セレモニーに登場した。東京スカイツリーがクリスマスに向けて、特別ライティングになることを記念した同セレモニー。今年からデザインが一新され、「オーナメントツリー」「エレガントツリー」「サンタクロース」の３種類が約１分ごとに移り変わる。