流通経済大MF大氏凜州とDF坂本光がいわきに加入内定J2いわきFCは11月4日、流通経済大学に在学するMF大氏凜州とDF坂本光が、2026年シーズンより新加入することが内定したと発表した。大氏はJFAアカデミー福島U-15、JFAアカデミー福島U-18を経て、流通経済大学に在学。また、坂本はルーテル学院中学校、ルーテル学院高校を経て、流通経済大学でプレーしている。いわきは今季ここまでリーグ戦14勝10分11敗の勝ち点52で9位。J1昇