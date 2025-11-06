全日本実業団対抗女子駅伝（２３日・宮城）は６日、出場する全２４チームの登録選手を発表し、２連覇を狙う日本郵政グループは東京２０２５世界選手権で１万メートル入賞の広中瑠璃佳や鈴木亜由子らを登録した。世界選手権出場組では、マラソン７位入賞の小林香菜（大塚製薬）や佐藤早也伽、山本有真、木村友香（いずれも積水化学）安藤友香（しまむら）らがエントリー。マラソンで日本記録を持つ前田穂南（ほなみ、天満屋）や