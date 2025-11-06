元阪神タイガースの故・横田慎太郎選手の人生を描いた映画『栄光のバックホーム』（28日公開）の完成披露試写会が6日、大阪市内で開かれた。W主演を務めた俳優の松谷鷹也は野球選手役を演じるために役作りに励んだことを語った。【写真】「慎太郎さんとずっと一緒にいるような⋯」目をうるわす松谷鷹也”阪神の本拠地”である関西での完成披露試写会に松谷、そしてW主演を務めた鈴木京香、高橋克典、加藤雅也、秋山純監督