メ～テレ（名古屋テレビ） 6日朝、岐阜県笠松町で、こども園のバスとトラックが衝突する事故があり、バスの運転手ら2人が軽いけがをしました。衝突の瞬間をバスのドライブレコーダーが捉えていました。 警察によりますと、午前9時ごろ笠松町米野の交差点で、こども園のバスとトラックが衝突しました。 バスには男性運転手と女性職員、そして園児15人の合わせて17人が乗っていて、全員病院に搬送されまし