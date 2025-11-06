「コンセプトブランディングデベロッパー」であるフィードが、新たにコンドミニアム開発事業に参入します。その第一弾として、アルマーニ / カーザとの共同プロジェクト「The Silence - Furnished by ARMANI / CASA」を発表。京都・上七軒の茶屋発祥のお店と言われる歴史的な「旧長谷川邸」が、2027年夏頃に「静寂」と「格式」を体現する特別な住空間として再誕します！ フィード コンドミニアム開発事業 第一弾「The Silence