俳優・歌手・作家とマルチに活躍する中江有里の主演映画「道草キッチン」が7日から、作品の舞台となった徳島県で先行公開される。都会から自然豊かな土地に移住した50歳の独身女性が「食」を通して地元の人たちと共生していく日常が淡々と描かれている。昨年の撮影当時、主人公と同年齢だった中江に作品への思いを聞いた。 【写真】自由な〝旅人〟である女性を演じた今陽子と共演 1998年に公開された大林宣彦監