明治安田生命保険は２０２７年４月から定年を７０歳に引き上げると同時に、退職金の積み立ても７０歳まで延ばす。本社で７０歳まで働けば、６５歳で退職する現在と比べ、受け取る退職金が約５００万円増えるケースもあるといい、優秀なベテランを確保する狙いがある。大手金融機関では初めての取り組みで、大手企業でも珍しい。一部の企業では７０歳定年制を導入しているが、退職金制度は６５歳までに終了し、その後は給与の支