長野・大町市のJRの駅近くで6日、子グマが出没しました。子グマはおよそ2時間藪に潜んでいましたが、その後、捕獲されました。大町市常盤のJR大糸線安曇沓掛駅の近くで捕獲されたクマ。午前10時すぎ、住民から「駅の西側の田んぼでクマを見た」との情報を受け、市の職員や警察などが駆け付けました。午前11時半すぎ、駅の東側にいた子グマを確認し専門家が麻酔銃を撃ちましたが、その後、藪の中に隠れ見失ったといいます。リポ