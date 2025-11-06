玉突き事故で最初に衝突した車を運転し死亡した男性の死因が、急性心筋梗塞だったことが分かりました。4日、兵庫・加古川市の国道250号の交差点で車14台が絡む事故があり、岡本年明さん（78）が死亡、子ども3人を含む12人がけがをしました。捜査関係者によると、岡本さんの車の助手席に乗っていた男性は「岡本さんが事故直前に発作を起こして意識を失った」などと警察に話しているということです。その後の警察への取材で、解剖の