紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子がリアルに使ってる【秋のおすすめアイテム】』の動画を投稿。おすすめアイテムを紹介し、中には美容アイテムも！ブランドの提供を受けての内容ではありましたが、紗栄子さんなりの使用感も語ってくれました。【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■美容液動画内に登場したのはこちら！SKIN1004/プロバイオシカ インテンシブ アンプル 3,100