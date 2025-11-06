【SVリーグ】PFUブルーキャッツ石川かほく 2ー3 デンソーエアリービーズ（11月2日・女子第4節）【映像】本人も“驚き”のミラクルショット懸命にレシーブしたボールが、まさかのポイントに。女子バレーで飛び出した“ミラクルショット”に決めた本人もコートにうつ伏せで驚きのリアクション。想像の斜め上を行く展開に館内もどよめいた。大同生命SVリーグの女子第4節で、PFUブルーキャッツ石川かほくはデンソーエアリービーズ