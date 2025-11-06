6日未明に発生した台風26号。非常に強い勢力にまで発達するとみられ、進路もフィリピン方面を通過し、進路を急展開。来週にも日本に急接近する恐れが出ています。9日ごろ、台風26号が接近するとみられるフィリピンでは、自宅の窓枠を壊し、窓から外へ出ると街が水没してしまっています。4日、台風25号がフィリピンに上陸し、多くの被害をもたらしました。フィリピン当局によると、死者は114人に上り、けが人は82人。127人の行方が