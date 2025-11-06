中部電力パワーグリッド・送電部門の新入社員が6日、毎年恒例の高所作業の研修に挑みました。緊張した様子で挑むのは、新入社員の芦田恭子さん(25)です。20メートルの高さに登るのはもちろん初めてです。新入社員の芦田恭子さん：「実は私、（学生時代は）ずっと文化部でして。美術部とかそんな感じで、全く運動経験がなくて…」芦田さんは「頭が真っ白になりそう」と話しながらも、およそ20mの高さを目指しまし