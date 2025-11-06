エアソウルは、米子〜ソウル/仁川線を12月23日から増便する。現在は月・水・木・金・日曜の週5往復を運航しており、これを1日1往復とする。機材はエアバスA321型機を使用する。所要時間は米子発が1時間50分、ソウル/仁川発が1時間30分。エアソウルは、同路線を2016年10月に、親会社のアシアナ航空から引き継いで開設。最大で週6往復を運航していたものの、コロナ禍に運休。2023年10月に週3往復で運航を再開し、今年3月には週5往復