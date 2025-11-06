リーグを代表する選手たちが顔をそろえる「Bリーグ オールスターゲーム」。 来年1月に長崎で、史上初めて3日間にわたり、開催されます。 大会に先立ち、長崎市のハピネスアリーナには、Bリーグの関係者約80人が訪れました。 会場となるハピネスアリーナ内を視察したのは、リーグの関係者ら。 カメラの配置や機材の置き場、観客誘導の手順などを念入りに確認