俳優の坂口健太郎（34）、小野桜介（12）、熊澤尚人監督（58）が6日、都内で行われた映画『盤上の向日葵』の公開御礼舞台あいさつに登壇した。【写真】身長差が可愛い！シックなコーデで登場した坂口健太郎＆小野桜介坂口は主人公の天才棋士・上条桂介を演じ、小野はその少年時代を演じた。撮影で印象的だった出来事を聞かれた小野は、「泣くシーンを26回くらい撮り直した」と告白。熊澤監督は「すごく大切なシーンで。結構撮