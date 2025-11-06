北陸新幹線の開業に伴い、JRから経営が移管された北陸線。IRいしかわ鉄道などは12月、新潟県の上越妙高駅から金沢駅まで直通運転する初の観光列車を運行すると発表しました。12月6日に金沢駅に乗り入れることが決まった観光列車「雪月花」。新潟県の第3セクターえちごトキめき鉄道で運行されている鮮やかな赤色が特徴の列車で、日本海を眺めながら車内で料理を楽しむことができます。運行は12月6日 3社社長が魅力を語るIRいしかわ