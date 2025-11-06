韓国南部・蔚山にある発電所で6日、使用を終えた施設が解体作業中に倒壊する事故があり、中にいた作業員5人の行方が分からなくなっています。地元消防などによりますと、蔚山の発電所ですでに使用を終えた施設の解体に向けた作業をしていたところ、突然、倒壊し、作業員9人が巻き込まれました。このうち2人は直後に救助され、ほかの2人の救出作業も行われていますが、残りの5人の安否がわかっていません。倒壊したのは高さ60メート