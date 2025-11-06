「みんなで大家さん」という不動産投資商品をめぐり、出資者およそ1200人が運営会社に対し、110億円余りの返還などを求め、大阪地裁に訴状を送ったことがわかりました。「みんなで大家さん」は、出資者から資金を集めて不動産を取得し、運用して利回りを分配する投資商品で、年7％などの分配金をうたい、3万8000人余りからおよそ2000億円を集めています。成田空港周辺の開発や大阪市内の土地などへの出資を募った商品では、ことし7