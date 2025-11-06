Bialystocksの新曲「言伝」が、2026年1月より放送のTVアニメ『違国日記』のエンディングテーマに決定した。 （関連：すべてが夢のようだったーーBialystocksのリッチな演奏とボーカルに圧倒された、東京国際フォーラム単独公演） 『FEEL YOUNG』（祥伝社）2023年7月号にて完結した同作品は、人見知りな小説家 高代槙生と、その姪であり、両親を事故でなくした少女 田汲朝による年の差同居譚で