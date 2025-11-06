アルゼンチンサッカー協会とアディダスは5日、アルゼンチン代表チームが着用する新ユニフォームを発表した。発表されたホームキットでは、伝統的な“アルビセレステス”（空色と白）の縦縞となっており、空色部分にはフェードがかかるデザインになっている。このグラデーションはアルゼンチンが1978年、1986年、前回の2022年と3度、ワールドカップを制覇したことをイメージしている。また背面の首元には「1893」と刻印があり、