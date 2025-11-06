2024年8月、鹿屋市で父親の住宅に火をつけて全焼させたとして、放火の罪に問われている男の裁判員裁判が行われました。鹿児島地裁で6日、初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。現住建造物等放火の罪に問われているのは、南大隅町の会社経営、門倉 一樹被告(29)です。起訴状などによりますと、門倉被告は2024年8月、鹿屋市吾平町上名にある父親の住宅に火をつけ、住宅と隣接する車庫兼倉庫の計2棟を全焼させたとされて