６日の園田競馬全レース終了後に、２０２２、２３年と２年連続でＮＡＲ（地方競馬全国協会）年度代表馬に選定されたイグナイター（牡７歳、園田・新子雅）の引退式が催された。別れを惜しむファンにイグナイターがラストランを披露した。一緒に２３年のＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１を勝ち取った笹川翼がエスコート。「一番悔しかったのはドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（２４年３月）。自分の技術の未熟さを痛感して、あれ