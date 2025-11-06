人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）損得勘定は不運を招きそう……。打算のない言動を心掛けて。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）年長の男性と気まずくなりそう。笑顔でかわすようにして。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）買い物で失敗しそう