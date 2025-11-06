2025年8月の記録的な大雨で浸水した車の中から男性を救助したとして、霧島市の消防団員4人に表彰状が贈られました。男性の命を救ったのは、迅速な判断と4人の連携プレーでした。霧島市長から表彰されたのは、市消防団・隼人方面隊日当山第二分団姫城部に所属する消防団員4人です。2025年8月、線状降水帯が2度発生した県内は、大きな被害に見舞われました。4人は、8月8日の午前6時ごろ、大雨に伴うパトロール中に