「デイリースポーツ杯楠賞」（６日、園田）５番人気で川崎のホーリーグレイルが直線で内から一気に抜け出して接戦を制し、重賞２勝目を挙げた。２着は先に仕掛けた愛知のケイズレーヴが首差で粘り込み、３着には３番人気で高知のジュゲムーンが中団から追い込んだ。最後の１Ｆは１番人気のケイズレーヴと一騎打ちになったが、ホーリーグレイルの勝負根性が上回った。「状態は今までで一番良かった。前夜のカイバも良かったの